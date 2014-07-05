На Луганщине произошли столкновения между чеченцами и казаками

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня в Червонопартизанске (Луганская область) весь день шли вооруженные столкновения между боевиками двух террористических группировок.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, отношения с оружием в руках выясняли чеченцы из «армии Мозгового» и «гайдеевцы» (казачья сотня).

Читайте такжеСМИ: Убытки от боев на Луганщине значительно превысили миллиард гривенБоевые столкновения между двумя группами террористов фиксировались и в городе, и за его пределами. Боевики одной из группировок открыли беспорядочный минометный огонь по нескольким направлениям - по женской колонии, по близлежащей шахте, а также в сторону госграницы.