Проститься с митрополитом Владимиром пришли около 500 верующих

В Киево-Печерскую Лавру проститься с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром пришли около 500 верующих и более сотни священнослужителей, сообщает ТСН.ua. Правоохранители усиленно охраняют территорию Лавры.

Ранее сообщалось, что у 78-летнего митрополита Владимира открылось внутреннее кровотечение. Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве) на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан).

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