Покидая зону АТО, террористы взяли заложников - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра воено- политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеВ Николаевке силы АТО освободили более сотни заложников, которые несколько суток сидели в подвале

"Кроме того, подтверждается факт наличия заложников в автоколоннах террористов, бегущих с ранее занятых позиций в зоне проведения АТО", - написал эксперт.