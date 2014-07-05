Покидая зону АТО, террористы взяли заложников - Тымчук
20:07, 05 июля 2014Политика
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Покидая зону АТО, террористы взяли заложников.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра воено- политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеВ Николаевке силы АТО освободили более сотни заложников, которые несколько суток сидели в подвале
"Кроме того, подтверждается факт наличия заложников в автоколоннах террористов, бегущих с ранее занятых позиций в зоне проведения АТО", - написал эксперт.
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