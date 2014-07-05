Стрелок, якобы сбежавший из Славянска, появится в другом регионе Украины - эксперт

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"Прошла информация, что якобы Гиркин пропал из Славянска", - отметил Стариков.

Он поинтересовался, что за плотность окружения данного города нашими войсками.

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"Что за кольцо наших сил вокруг Славянска, что сквозь него может просачиваться главный террорист, который должен быть арестован и предан трибуналу?" - заявил силовик.

В то же время, Стариков спрогнозировал, что Гиркин может появиться в ближайшее время в другом регионе Украины.

"Это будет в том регионе, где есть проблемы, связанные уже не с русским, а с другими языками", - предположил полковник СБУ в отставке.