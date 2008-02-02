Ющенко призывает украинскую молодежь не быть безразличной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает молодежь не быть безразличной к будущему Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на мероприятии, посвященном памяти героев Крут.

По его словам, надо сделать все, чтобы уроки, касающиеся нашего 90-летнего прошлого, были изучены и не было допущено их повторения.

«Чтобы мы говорили о возобновлении украинской веры в нашу демократическую страну, веры в нашу родную землю и заботились о ней», - подчеркнул Президент.

Он выразил убеждение, что еще много лет украинцы будут приходить к Крутам, что свидетельствует о колоссальной духовной победе украинского. «Украинское государство, во имя которого они пошли в бой, стало сегодня реальностью. Память о подвиге героев Крут является вечной и святой для каждого украинца», - сказал он.

По его словам, ответственность современных украинцев заключается в том, чтобы сохранить героические страницы истории. «Власть обязана сделать все, чтобы не допустить даже самых малых кощунственных покушений на наши святыни. Победа героев Крут должна стать образцом для украинской молодежи», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО процитировал слова обращения к украинскому студенчеству тех времен: «Пусть каждый студент Украины помнит, что в это время преступно быть безразличным».

«Я призываю молодежь Украины быть не безразличной к будущему Родины, уважать нашу историю и беречь память героев», - подчеркнул глава государства.

Президент также пожелал Украине мира, согласия и несокрушимости.

«Призываю всех граждан Украины хранить любовь к родной земле, родному языку, национальному духу. Мы – великий народ. Я желаю нам успеха и твердой веры в нашу общую победу».

После этого Президент Украины посмотрел батально-историческое действо «Бой под Крутами».