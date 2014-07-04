На уничтоженном блокпосту под Славянском опять противостояние

По словам военных, которые здесь служат "на пальцах можно пересчитать дни, когда было спокойно". В момент обстрела на блокпосту работал журналист Радио Свобода.

"Могут быть одиночные выстрелы, так называемая ночная чистка, то есть обстрел после десяти вечера. Ну и были серьезные бои. Слава Богу, возможно, не так часто, но 26 июня был бой, который даже специалисты, которые прошли несколько войн, сказали, что был очень серьезный бой", - рассказал гвардеец Валерий Самойленко.

Читайте такжеНа Донетчине уничтожены террористы, обстрелявшие блокпост из машины с белым флагом

26 июня сепаратисты из танков нанесли удар по блокпосту. Тогда 4 человека погибли, 5 получили ранения. Военные приняли решение отойти с территории блокпоста. Участники того противостояния рассказали, что первыми же танковыми выстрелами были уничтожены два БТР, которые могли противостоять танкам.

За несколько дней военные вернули контроль за блокпостом. Теперь, говорят, укрепили свои позиции. Также, заверили, что имеют козырь, который используют в случае атаки на них. Впрочем, рассказать, о чем идет речь - отказались.