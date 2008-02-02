В Варшаве официально представлен проект Национального стадиона к Евро-2012

1 февраля министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ официально представил проект Национального стадиона в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, министр вместе с исполнителем проекта, союзом JSK Architekci, показал макет стадиона, фасад которого сделан в национальных красках польского флага.

Представитель фирмы Збигнев ПШЧОЛЬНЫЙ заметил, что объект отвечает всем требованиям УЕФА. Новый стадион будет сооружен на существующем Стадионе десятилетия. Футбольное поле будет размещено на 8 метров выше существующего, а под полем построят паркинги на 1700 автомобилей, до которых можно будет добраться существующими тоннелями.

Фасад стадиона будет сделан из прозрачных материалов. Крышу над трибунами построят из стали, а над полем будет легкий навес в форме "зонта", который будет складываться. На стадионе запланированы места для VIP-персон, журналистов, магазины, кафе и променады для болельщиков. Национальный стадион расчитан 55 тыс. зрителей.

Как обещает фирма-исполнитель, в сентябре этого года должны начаться работы по сооружению стадиона. Завершение строительства объекта запланировано на сентябрь 2011 года.

В июне в 2012 г. на Национальном стадионе в Варшаве будет разыгран матч открытия чемпионата Европы по футболу, организованного совместно Польшей и Украиной.