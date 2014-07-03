Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроекты об изменениях в Конституцию (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусматривается рассмотрение ряда кадровых вопросов.

Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов о реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривну.

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Кроме того, будет рассматриваться законопроект по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины.

Среди прочего будет рассматриваться законопроект о прокуратуре и будут предназначены отдельные внеочередные местные выборы.