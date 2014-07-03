Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроекты об изменениях в Конституцию (прямая трансляция)
10:58, 03 июля 2014Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей, а также планирует включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления).
Сегодня Рада рассмотрит ряд законопроектов по реструктуризации кредитных обязательств / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусматривается рассмотрение ряда кадровых вопросов.
Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов о реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривну.
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Кроме того, будет рассматриваться законопроект по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины.
Среди прочего будет рассматриваться законопроект о прокуратуре и будут предназначены отдельные внеочередные местные выборы.
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