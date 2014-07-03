Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроекты об изменениях в Конституцию (прямая трансляция)

10:58, 03 июля 2014
Политика
0

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей, а также планирует включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления).

Верховная Рада, 1 июля / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусматривается рассмотрение ряда кадровых вопросов.

Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов о реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривну.

Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроект о реструктуризации валютных кредитов в гривню (прямая трансляция)

Кроме того, будет рассматриваться законопроект по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины.

Среди прочего будет рассматриваться законопроект о прокуратуре и будут предназначены отдельные внеочередные местные выборы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter