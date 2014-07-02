Кравчук напомнил, что первым запретил КПУ, и считает, что это можно сделать еще раз

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«Когда коммунисты почувствовали, что под ними горит земля, а уже есть реальные доказательства их участия в том числе в сепаратистском движении, реальные доказательства и в Минюсте, и в Службе безопасности Украины, они начали искать, как сохраниться в другой форме, мимикрировать. К этому надо относиться очень осторожно», - подчеркнул Кравчук.

«Я первым подписал указ о запрете КПУ. Есть шанс», - добавил он.

Читайте такжеВ Луганской области КПУ вербует боевиков и поставляет оружие - задержанный террористВ прошлом месяце СБУ сообщила, что бойцы антитеррористической операции возле пограничного поста «Дьяково» Луганской области задержали пятерых членов незаконного вооруженного формирования, двух из которых завербовали руководители местной ячейки Компартии Украины. В КПУ эти обвинения отвергли.

В мае тогда исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к министру юстиции с письмом, в котором просит Минюст изучить вопрос причастности КПУ к действиям, направленным на нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также к практической поддержке российских спецслужб на юге и востоке. По результатам проверки Турчинов призывает «принять без промедлений в установленном законом порядке меры по запрету Коммунистической партии Украины».

Минюст, со своей стороны,обратился в Генпрокуратуру и СБУ по поводу расследования деятельности КПУ.