Турчинов призвал Минюст рассмотреть материалы ГПУ и СБУ о антиконституционной деятельности КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в Национальном заповеднике «Быковнянские могилы», увековечивая память жертв политических репрессий.

«Я сегодня подписал официальное письмо на Министерство юстиции Украины, где предлагаю министру немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, относительно незаконной антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.

«Я убежден, что украинский суд поставит точку в этом деле», - добавил он.Читайте такжеСимоненко лишили слова в Раде за ложь

Также в своем выступлении Турчинов напомнил, как в сталинские времена уничтожались миллионы людей. При этом он отметил, что сегодня в России пытаются возобновить постсоветскую империю. Но, по убеждению Турчинова, Украина уже никогда не станет частью какой-либо империи и преодолеет все проблемы и вызовы.

В траурном мероприятии в Быковне, во время которого был сильный ливень, также приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, члены правительства, представители разных религиозных кругов, бывшие политзаключенные.

Все они возложили цветы к мемориалу замученным и расстрелянным украинцам. Также цветы были возложены к мемориалу расстрелянным советским режимом в Быковнянском лесу гражданам Польши.Читайте такжеТурчинов будет просить Минюст рассмотреть возможность запрета КПУ

Как сообщал УНИАН, 13 мая Турчинов заявил, что обратится в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть материалы о причастности КПУ к террористам и возможности запрета партии.

“Симоненко повторяет ложь и пропаганду, которую распространяют российские средства массовой информации”, - сказал Турчинов и добавил, что это “циничная ложь”.

Председатель ВР сообщил, что обратится в Минюст по поводу информации и материалов о “соучастии представителей Коммунистической партии в организации террористической и сепаратистской деятельности”.

“Я бы просил Министерство юстиции рассмотреть этот вопрос и при наличии доказательств подать в суд материал о запрете Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.