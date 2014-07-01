Парубий объяснил, почему не вводят военное положение

Об этом заявил в эфире "Свободы слова" секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Украинская правда.

Он пояснил, что введение военного положения только затянет победу над террористами.

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"Если мы будем вводить военное положение, то это полностью изменит структуру управления, его логику. И на самом деле, для эффективности проведения операции это будет недопустимая пауза", - заявил Парубий.

По его словам, именно поэтому в понедельник на заседании СНБО "все без исключения его участники поддержали предложение продолжить активную фазу АТО".

"Потому что за время проведения АТО парламентом предоставлены все необходимые полномочия, чтобы все подразделения могли работать эффективно", - убеждает секретарь СНБО.