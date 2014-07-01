Парубий: Россия может напасть в любую ночь

Об этом заявил в эфире "Свободы слова" секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Украинская правда.

Он подчеркнул, что Украина готовится к тому, что РФ может прибегнуть к прямому вовлечению в конфликт своих войск.

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"Мы понимаем, что может быть задействовано непосредственное выдвижение российских войск. И мы понимаем, что это может произойти в любой момент и в любую ночь", - заявил секретарь СНБО.

Однако, по словам Парубия, "это не должно быть для нас сдерживающим фактором для того, чтобы мы защищали свою землю, свою территорию и своих людей от российских боевиков, российских мародеров, действующих на Востоке".