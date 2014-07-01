Из фракции КПУ вышли 6 депутатов - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил во время заседания парламента.

По его словам, это Владимир Кудря, Александр Зубчевский, Василий Самойленко, Александр Голуб, Сергей Гончаров, Александр Присяжнюк.

Читайте такжеИз фракции КПУ вышли Игорь Калетник и Скарбовийчук