Из фракции КПУ вышли 6 депутатов - Турчинов
10:59, 01 июля 2014Политика
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Из фракции КПУ вышли 6 народных депутатов.
Фракцию КПУ покинули 6 депутатов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил во время заседания парламента.
По его словам, это Владимир Кудря, Александр Зубчевский, Василий Самойленко, Александр Голуб, Сергей Гончаров, Александр Присяжнюк.
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