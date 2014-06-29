Украинские десантники сбили еще один российский беспилотник-шпион

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в 13.40 террористами был обстрелян блокпост сил АТО на перекрестке дорог на Славянск и Красный Лиман. Обстрел произведен из стрелкового оружия и автоматических гранатометов АГС-17.

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В 14.20 на границе с Россией в Луганской области украинскими силовиками сбит еще один беспилотник, производивший разведку в воздушном пространстве Украины. БПЛА зашел с территории России, окрашен в серый цвет и не имеет опознавательных знаков. Аппарат сбит подразделением ПВО десантной бригады ВС Украины, осуществляющей прикрытие границы", - пишет Тымчук.

Как позже сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, летательный аппарат оборудован аппаратурой для фото и видео съемки.

«После предыдущих «визитов» самолета в лагерь всегда следовал минометный обстрел позиций», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные СНБО, вчера, 28 июня, около 18 часов пограничный наряд в Луганской области зафиксировал факт пересечения государственной границы российским беспилотным самолетом, который пересек российско-украинскую границу и углубился на территорию Украины на 300-500 метров. Пограничная служба остановила разведывательную миссию самолета огнем из стрелкового оружия.