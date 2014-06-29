В Донецке спокойно, ночь прошла без происшествий - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

По состоянию на сегодняшнее утро «в Донецке спокойно, а ночь с 28 на 29 июня прошла без происшествий».

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Все коммунальные службы работают в обычном режиме. Водоснабжение не вызывает опасений, отметили в горсовете. И объяснили, что канал «Северский Донец - Донбасс» продолжает наполняться водой, работают насосные агрегаты трех подъемов, и для дальнейшего повышения производительности канала и насосной станции первого подъема сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» занимаются обустройством дополнительной перемычки между второй и третьей нитками водоводов диаметром 1400 мм».

Ограничения для движения транспорта сохраняется по периметру Донецкого аэропорта, выезды из города открыты, отмечается в сообщении.