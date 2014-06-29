В Харьковской области подорвали железнодорожный мост - СМИ

Сегодня ночью около 3 часов в Харьковской области возле села Зеленый Колодец подорвали железнодорожный мост.

Об этом LB.ua рассказали местные жители. Повреждено железное полотно и подпорки моста. В соседних домах ударной волной выбиты стекла в окнах. Другие подробности произошедшего пока неизвестны. Читайте такжеЖелезнодорожники отремонтировали подорванные пути на мосту в Луганской области Напомним, 24 июня в Запорожской области взорвали железнодорожный мост Приднепровской железной дороги.

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