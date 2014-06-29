В Харьковской области подорвали железнодорожный мост - СМИ
11:49, 29 июня 2014Политика
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Сегодня ночью около 3 часов в Харьковской области возле села Зеленый Колодец подорвали железнодорожный мост.
Скріншот Google maps
Об этом LB.ua рассказали местные жители.
Повреждено железное полотно и подпорки моста. В соседних домах ударной волной выбиты стекла в окнах. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
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Напомним, 24 июня в Запорожской области взорвали железнодорожный мост Приднепровской железной дороги.
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