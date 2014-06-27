Немцов: Путину нужно прекратить натравливать русский народ на украинский

Об этом заявил российский оппозиционный политик Борис Немцов в интервью российской службе Радио Свобода.

"Надо сделать всего две вещи еще, которые абсолютно находятся в компетенции Владимира Путина. Первое – нужно прекратить зомбировать граждан и натравливать русский народ на украинский", - сказал Немцов.

По его мнению, для этого нужно вызвать в Кремль "трех подчиненных Путина".

"Их фамилии известны – это звучная фамилия Эрнста, Добродеева и Кулистикова, это руководители, соответственно, Первого канала, НТВ и Второго канала. Им нужно сказать: прекратите врать, прекратите натравливать Россию на Украину. Прекратите действовать на мозги наивным людям, в том числе, кстати, ребятам, которые, например, служили в Чечне, которые кроме зомбоящика ничего не смотрят и которые искренне верят про то, что в Донбассе и так далее воюют фашисты и бандеровцы и уничтожают русский народ. Прекратите это делать", - говорит Немцов.

При этом он считает, что российской пропагандой управляют именно эти люди, а не "Киселев позорный", являющийся "шестеркой".

Читайте такжеНемцов: Боевики на Донбассе понимают, что Путин их предалВторое, что нужно сделать, это перекрыть границу для поставок российского оружия на Донбасс.

"Если он (Путин -ред.) хочет прекратить войну и чтобы перемирие там сохранилось, он должен дать вторую команду после Останкино, вторая команда должна касаться конкретно закрытия границы с российской стороны", - сказал Немцов.

Правда, также российский оппозиционер считает, что Путин не будет принимать таких решений, потому мирное урегулирование на востоке Украины ему не нужно.

"Вопрос, примет он эти решения или нет? Ответ – нет", - заявил Немцов.