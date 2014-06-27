Под Славянском сегодня погибли двое военных с Житомирщины, трое ранены
Сегодня под Славянском Донецкой области в зоне АТО погибло двое воинов с Житомирщины, а трое ранены.
Об этом УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.
В соответствии с сообщением, погиб Максим Добрянский 1988-го года рождения из Коростышева Житомирской области - неженат, и контрактник Игорь Ващук 1994-го года рождения, неженат, родом из города Овруч Житомирской области. Оба погибших служили в 95-й отдельной аэромобильной бригаде, дислоцирующейся в Житомирской области.
Читайте такжеПосле тяжелого ранения умер еще один военнослужащий Житомирской аэромобильной бригады
Также отмечается, что трое военнослужащих из Житомирской области сегодня получили ранения в боях на востоке Украины в рамках АТО.
Кто именно из военнослужащих получил ранение, сейчас уточняется.
Таким образом, в ходе АТО на востоке Украины уже погибли 19 военнослужащих из Житомирской области.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомирской области попрощались с уроженцем села Молчановка Ружинского района 20-летним контрактником Виталием Циборой, который погиб 24 июня во время АТО на востоке Украины.
Контрактник Цибора нес службу по контракту в отдельной механизированной бригаде на востоке Украины.
Он был 17-тим военным из Житомирской области, погибшим в ходе АТО.