Под Славянском сегодня погибли двое военных с Житомирщины, трое ранены

Об этом УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

В соответствии с сообщением, погиб Максим Добрянский 1988-го года рождения из Коростышева Житомирской области - неженат, и контрактник Игорь Ващук 1994-го года рождения, неженат, родом из города Овруч Житомирской области. Оба погибших служили в 95-й отдельной аэромобильной бригаде, дислоцирующейся в Житомирской области.

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Также отмечается, что трое военнослужащих из Житомирской области сегодня получили ранения в боях на востоке Украины в рамках АТО.

Кто именно из военнослужащих получил ранение, сейчас уточняется.

Таким образом, в ходе АТО на востоке Украины уже погибли 19 военнослужащих из Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомирской области попрощались с уроженцем села Молчановка Ружинского района 20-летним контрактником Виталием Циборой, который погиб 24 июня во время АТО на востоке Украины.

Контрактник Цибора нес службу по контракту в отдельной механизированной бригаде на востоке Украины.

Он был 17-тим военным из Житомирской области, погибшим в ходе АТО.