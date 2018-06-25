Сослуживцы о погибшем комбате житомирской бригады: Его поведение всегда было примером

Конечно, обучать военнослужащих, управлять личным составом, повышать боевую выучку и защищать Родину – это наш профессиональный долг. Но жизнь и служба подполковника Тараса Сенюка в течение последних месяцев – это яркий пример преданного служения украинскому народу.

Одесский военный институт Тарас Сенюк закончил с золотой медалью был направлен в 95-ю отдельную аэромобильную бригаду – одну из лучших десантных частей. Прошел путь от командира взвода до командира батальона, зарекомендовал себя как креативный и опытный офицер. Как говорят его коллеги, Тарас постоянно старался совершенствовать свои знания и умения. За плечами офицера был опыт службы в миротворческих подразделениях в Ираке и Косово. А когда пришла пора защищать родную Украину, 95-я оаэмбр отправилась на Донбасс...

Это тот случай, когда о человеке говорят не слова, а его поступки. Командир, который всегда впереди, командир, поведение которого всегда является примером для всего личного состава. 2-го мая 2014-го года военная колонна, во главе с подполковником Сенюком, отправилась на выполнение очередного боевого задания.

Во время выдвижения, около 4 часов утра, противник предпринял попытку обстрела, завязался бой. Огонь был сосредоточен на первые три бронетранспортера, в одном из которых находился Тарас Сенюк.

Уверенным голосом комбат по радиосвязи отдавал четкие указания. От этой уверенности в голосе у личного состава даже не возникало мыслей поддаться эмоциям, страху или подвергнуть сомнению действия командира. Бой длился около 10 минут. Огневые точки противника были надежно подавлены.

Но это было только начало, самое сложное было впереди. Около 5.30 в районе моста, вблизи города Славянск, снова завязался бой. Десантники Тараса Сенюка выбили сепаратистов с блокпоста и взяли под контроль мост.

Практически сразу же у моста с двух сторон начала собираться толпа с целью заблокировать движение колонны. По решению командира, на безопасном расстоянии от колонны, были выставлены бойцы с целью предотвращения провокаций со стороны толпы, остальным десантникам указаны сектора наблюдения. Казалось, все под контролем, однако расслабляться в таких условиях крайне опасно. В течение всего дня со стороны представителей сепаратистских группировок звучали угрозы уничтожения подразделения и предложения перейти на сторону боевиков со ссылкой на опыт других «героев». Особо активные провокаторы из толпы требовали сложить оружие и оставить технику в обмен на жизнь военнослужащих. Однако ответом командира батальона было четкое и однозначное «нет». Тогда от десантников потребовали сдать затворы – снова уверенное «нет». Крайней требованием было сдать боеприпасы, а в ответ очередное твердое «нет».

Когда сепаратисты поняли, что твердость командирского решения преодолеть не удастся, они выдвинули новое требование – оставить военнослужащих национальной гвардии и внутренних войск в обмен на жизнь десантников. И на этот раз комбат отчетливо дал понять, что ни своих, ни тех, кто рядом, не оставит.

В этой нервной и напряженной обстановке прошел практически целый день. Около 17.00 наблюдатели сообщили, что в толпе замечены неизвестные с оружием. Тарас приказал занять круговую оборону. Практически сразу же в сторону подразделения прозвучали первые выстрелы. Боевики вели огонь из-за спин «мирно настроенных» граждан, знали, что десантники ответного огня не откроют. Затем полетела первая бутылка с зажигательной смесью. Она попала в силовое отделение одного из бронетранспортеров. Подполковник Сенюк принимает единственное возможное решение в данной ситуации: вместе с подчиненными он выходит вперед и, отбиваясь от толпы, лично руководит разборкой баррикад, чтобы создать проход для вывода колонны в безопасное место. А в это время огонь по колонне из разных видов оружия только усиливался. Причем стреляли боевики не только по военным, но и по людям, блокировавшим подразделение. На глазах у Тараса вражеские пули оборвали жизнь двух военнослужащих. Но, благодаря решимости и мужеству комбата, его четким и уверенным действиям, колонне удалось вырваться из устроенной ловушки.

Таких ситуаций, в которых Тарас Сенюк мог проявить себя как настоящий командир, потом было не мало.

3-е июня 2014-го года, очередное боевое задание – уничтожить блок-пост противника. После артиллерийской подготовки тактическая группа во главе с подполковником Сенюком начинает выдвижение вперед. Комбат снова впереди с разведывательным взводом. Раздаются первые выстрелы, вражеский огонь усиливается, звучат четкие указания командира, личный состав идет под прикрытием бронетранспортеров. Среди десантников – первые раненые...

Вспоминает один из военнослужащих батальона: «Он всегда был впереди, никогда не прятался за спинами подчиненных, его поведение всегда было примером, его действия вдохновляли личный состав. Так было и в этот день, когда офицер шел бок о бок со своими ребятами».

...– Командир, огонь усиливается! Командир, пригнись! – кричал Тарасу сержант, но комбату было не до него, он шел впереди. Выстрелы раздавались из разных направлений и разных видов оружия. И пуля снайпера искала именно его – КОМАНДИРА... В этот день десантники потеряли опытного командира, мужественного десантника, надежного товарища.

Командование на себя взял командир первой роты, который не оплошал и выполнил боевое задание. Десантники батальона проявили мужество, стойкость, выносливость и уверенность. У них было с кого брать пример.

Ни одна смерть на войне не является бесполезной, – говорят десантники, – в наших сердцах и памяти командир 1-го аэромобильно-десантного батальона подполковник Сенюк Тарас Михайлович навсегда останется примером мужества, стойкости характера и несокрушимой силы воли. И каждый десантник батальона с гордостью будет рассказывать о своем командире и боевом товарище...

Ирина Музычук