Баррозу: мы открываем двери будущим членам Евросоюза

12:00, 27 июня 2014
Политика
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ЕС открывает двери будущим членам организации, и подписание Соглашения об ассоциации (СА) является началом масштабного сотрудничества ЕС с Украиной, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

REUTERS

"Это очень важный день для Европы, Украины, Грузии и Молдавии. Это результат прогресса и политических желаний приблизиться к Евросоюзу", - отметил председатель Еврокомиссии, сообщает ТСН.ua.

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По словам Жозе Мануэла Баррозу, СА будет способствовать ускорению интеграции Украины, Грузии, Молдовы в ЕС. "Мы не ищем какого-то особого сотрудничества с этими тремя партнерами. Мы открываем двери нашим будущим членам", - добавил он.  

"Подписание соглашения об ассоциации не должно рассматриваться как конец пути, наоборот - это начало путешествия, в которое ЕС отправляется с этими тремя странами", - отметил Жозе Мануэл Баррозу, передает радио "Свобода".

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