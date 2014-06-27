Баррозу: мы открываем двери будущим членам Евросоюза

"Это очень важный день для Европы, Украины, Грузии и Молдавии. Это результат прогресса и политических желаний приблизиться к Евросоюзу", - отметил председатель Еврокомиссии, сообщает ТСН.ua.

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По словам Жозе Мануэла Баррозу, СА будет способствовать ускорению интеграции Украины, Грузии, Молдовы в ЕС. "Мы не ищем какого-то особого сотрудничества с этими тремя партнерами. Мы открываем двери нашим будущим членам", - добавил он.

"Подписание соглашения об ассоциации не должно рассматриваться как конец пути, наоборот - это начало путешествия, в которое ЕС отправляется с этими тремя странами", - отметил Жозе Мануэл Баррозу, передает радио "Свобода".