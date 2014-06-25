Баррозу: Ассоциация Украины не является панацеей от всех проблем
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркивает, что создание ассоциации между Украиной, Молдовой и Грузией с Евросоюзом лишь создает шанс для трансформации этих стран и не является панацеей от всех проблем.
Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на слова Баррозу.
Он отметил, что эти соглашения, которые планируется подписать в пятницу, 27 июня, "точно не являются готовым решением и панацеей для решения всех проблем".
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"Успех будет зависеть от того, смогут ли эти страны в дальнейшем реализовать реформы, которые приблизят их к Европе в политическом, экономическом и культурном аспектах", - сказал Баррозу.
Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.
В этот же день будут подписаны соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС и между Грузией и ЕС.