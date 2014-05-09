Евросоюз упростил получение шенгенских виз для украинцев

Евросоюз сократил список документов, необходимых украинцам для получения шенгенской визы.

Об этом заявил директор департамента информации Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает "Сегодня".

"29 апреля Европейской комиссией был утвержден список документов, который должен подаваться гражданами Украины в консульские учреждения государств-членов Европейского Союза на территории Украины для оформления виз", - заявил Перебийнис.

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По его словам, "этот список предусматривает предоставление гражданами Украины при оформлении шенгенской визы четырех документов, которые подтверждают цель поездки, источник доходов в Украине, наличие средств для осуществления поездки, подтверждение наличия жилья во время пребывания в странах шенгенской зоны".

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Он также подчеркнул, что в украинском МИДе позитивно оценивают этот шаг со стороны европейской стороны и рассчитывают на увеличение количества многоразовых виз сроком действия от 3 до 5 лет.