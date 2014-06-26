Боевики с "Градами" и танками атаковали блокпосты возле Славянска - журналист

21:23, 26 июня 2014
Политика
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Последний день перемирия заканчивается масштабным боем на Востоке.

Фотоілюстрація / facebook.com/butusov.yuriy

Военный журналист Руслан Ярмолюк, который сейчас находится на передовой АТО, заявил, что два блокпоста возле Славянска атаковали террористы, сообщает ТСН.uа.

Боевики обстреливают украинских военных системами залпового огня "Град" и танками. Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

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"Ребята просят огня на себя! Боже, дай им сил", - написал журналист.

Сообщение by РУслан Ярмолюк.
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