Военные восстанавливают поврежденную в зоне АТО технику

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время военнослужащие ремонтной роты бронетанковой техники проводят ремонт и восстановление БМП-2 и вооружение, которое было выведено из строя во время проведения АТО.

В свою очередь, личный состав ремонтной роты ракетно-артиллерийского вооружения осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание пушек.

На пункте освидетельствования баллонов продолжаются работы по освидетельствование и зарядка воздушных баллонов, баллонов ППО и огнетушителей ОУ-2.

"В этом году, благодаря высокому уровню профессиональных знаний и практической подготовке силами батальона восстановлено более 300 единиц автомобильной и бронетанковой техники, заряжено и освидетельствовано 132 шт. воздушных баллонов и 238 баллонов ПВО", - отметили во время брифинга заместитель начальника Центрального противотанкового управления ВС Украины полковник Олег Слызькый и командир батальона подполковник Анатолий Онофрийчук.

На ремонт боевой машины пехоты военные ремонтники тратят несколько дней, чинят технику, которая в неисправном состоянии в связи с различными поломками или же была повреждена во время боев АТО. Ремонту подлежат агрегаты двигателя, системы охлаждения.

"В районе проведения АТО мы ремонтируем и восстанавливаем различные образцы автомобильной и бронетанковой техники, которая получила повреждения в ходе боя, повреждения при наездах на искусственно созданные и замаскированные препятствия", -рассказал командир ремонтной роты батальона капитан Андрей Савчук.