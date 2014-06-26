Картинку на европейских каналах делают московские отделения ведущих агентств - депутат

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от Удара Виктор Чумак.

«Мы проигрываем информационную войну по очень простой причине - потому что наших дипломатов не видно на телевизионных каналах Европейского союза. Потому что картинку на европейских каналах делают московские отделения ведущих европейских агентств», - подчеркнул он.

Читайте такжеУкраинские дипломаты напомнили Меркель о перечне заложников КремляПри этом, по его мнению, ключ от решения украинского кризиса лежит в Германии, ведь если Германия займет абсолютно активно жесткую позицию в отношении России, то тогда и отношение всего Европейского союза будет совершенно другим.

«Ключ от решения украинского кризиса и давления на Россию все же лежит в Германии. Если Германия займет абсолютно активно жесткую позицию по отношению к России, то тогда и отношение всего Европейского союза совершенно изменится. Заявления Меркель о привлечении Медведчука к переговорной группе говорят о том, что на сегодняшний день лоббизм России, лоббистские возможности России в Германии являются сверхвысокими», - отметил Чумак.