Правительство назначило двух новых заместителей министров
19:05, 26 июня 2014Политика
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Кабинет министров Украины назначил Андрея Гевка заместителем министра образования и науки, а Валерия Ярошенко заместителем министра социальной политики.
Правительство назначило новых заместителей министров соцполитики и образования
Соответствующие распоряжение № 599-р и № 600-р от 25 июня опубликованы на Правительственном портале.
"Назначить Гевка Андрея Евгеньевича заместителем министра образования и науки Украины", - говорится в документе.
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Другим указом Кабмин назначил Ярошенко Валерия Станиславовича заместителем министра социальной политики Украины.
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