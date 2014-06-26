Правительство назначило двух новых заместителей министров

Кабинет министров Украины назначил Андрея Гевка заместителем министра образования и науки, а Валерия Ярошенко заместителем министра социальной политики.

Соответствующие распоряжение № 599-р и № 600-р от 25 июня опубликованы на Правительственном портале. "Назначить Гевка Андрея Евгеньевича заместителем министра образования и науки Украины", - говорится в документе. Читайте такжеКабмин признал расходы двойного назначения Другим указом Кабмин назначил Ярошенко Валерия Станиславовича заместителем министра социальной политики Украины.

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