Задержанные в Днепропетровске террористы планировали нападения на Филатова и Яроша

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщил Филатов.

По его словам, из одной из “народных республик” в Днепропетровск террористы завезли взрывчатку и начали изготовлять фугас. Даже определили места закладки.

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“Первоочередными целями нападений были я и руководитель батальона “Днепр”. Также в списке значился Ярош. Но Ярош сам не знает, где он будет в следующую минуту, поэтому планы террористов не имели смысла”, - отметил Филатов.

Он также сообщил, что в планах террористов были подрывы эшелонов с военной техникой в направлении зоны АТО и подрыв трансформаторов с целью оставить Днепропетровск без света и воды.

По словам заместителя председателя ОГА, все планы и намерения террористов запротоколированы. Он также сообщил, что всего в террористическую группу входило 16 человек, из них 6 задержанных отвечали за “силовой блок” группы - оружие, слежка, финансы.

Филатов также отметил, что члены группы познакомились друг с другом в социальных сетях и на сепаратистских митингах. В частности, в социальных сетях они пытались собирать средства для противоправных действий, вербовать новых членов в свою организацию.

Представитель облгосадминистрации также заявил, что был частично ознакомлен со спецоперацией, которую проводило в Днепропетровске УСБУ. Он также отметил высокий профессиональный уровень проведения этой спецоперации.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Днепропетровске Служба безопасности Украины разоблачила и задержала преступную группу в составе шести местных жителей, которые готовили теракты и вербовали граждан Украины для участия в вооруженных бандформированиях на востоке государства.

По словам задержанных, их целью было создание «Днепропетровской народной республики» в поддержку террористов, которые действуют в Луганской и Донецкой областях и с которыми они поддерживали прямые контакты.

Во время обысков в домах задержанных милиция изъяла взрывчатку, огнестрельное оружие, гранаты, план-схемы совершения террористических актов в Днепропетровске, листовки с призывами к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

Следователями Управления СБУ в Днепропетровской области начато уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.