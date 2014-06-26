Боевики-"профессионалы" получают до $15 тысяч за день столкновений - СМИ

По данным украинских контрразведчиков, террористы на востоке получают от $1 тысячи за один день столкновений, и до $15 тысяч в день платят высококлассным снайперам или координаторам.

Об этом идет речь в материале издания "Новое время страны".

Читайте также"ЛНР" поблагодарили Зюганова за гуманитарную помощь и финансовую поддержку

В то время как украинские наемники получают всего около 400 грн в день.

Отбирают потенциальных наемников российские военкоматы. Там бывшим солдатам и офицерам спецназа с опытом боевых действий предлагают заработать, а тех, кто согласился, передают вербовщикам.

Продолжение материала читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 27 июня.