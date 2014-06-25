Российские террористы чувствуют безнаказанность несмотря на декларативные заявления РФ - МИД Украины

Как отмечается в заявлении, на фоне усилий Украины реализовать мирный план президента Украины Петра Порошенко и предотвратить дальнейшие жертвы на востоке Украины, поддерживаемые российской стороной незаконные вооруженные формирования продолжают цинично убивать украинских граждан.

Вчера вечером под Славянском выстрелом из ПЗРК был сбит вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 украинских военнослужащих. В течение дня в результате обстрела террористами блокпоста ВСУ погибли еще 2 и ранены 4 военнослужащих.

В целом с 20 июня произошло свыше 40 инцидентов с применением оружия со стороны террористов.

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«В очередной раз убеждаемся, что пророссийским террористам не нужен мир, они пришли с войной и не остановятся ни перед чем в уничтожении мира и безопасности в Украине. Цинизм российских бандитов распространяется даже на детей. 24 июня боевики в очередной раз помешали эвакуации 35 детей с ограниченными возможностями краматорского детского дома "Антошка" в Харьковскую область. Только благодаря вмешательству персонала детдома террористам не дали вывезти силой детей в Ростовскую область России», - говорится в заявлении.

Как отмечают в МИД, «все эти ужасные случаи свидетельствуют, что, несмотря на декларативные заявления Российской Федерации, российские террористы чувствуют безнаказанность и поощрение. Москва ни разу не осудила террористические акты, принципиально не выражает соболезнования по поводу понесенных многочисленных жертв в Украине от оружия боевиков и террористов. Украина призывает своих международных партнеров и весь цивилизованный мир солидаризироваться в масштабном противодействии агрессии на востоке нашего государства».

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Как сообщал УНИАН, 24 июня президент Владимир Путин предложил Совету федерации отменить разрешение от 1 марта на использование вооруженных сил РФ на территории Украины.