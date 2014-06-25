В Днепропетровске СБУ задержала террористов, которые вербовали боевиков на восток

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, через социальные сети участники этой преступной группировки распространяли публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, а также формировали из местных жителей группы для отправки в спецлагеря для прохождения соответствующей боевой подготовки.

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24 июня сотрудники СБУ задержали шесть местных жителей - активных участников радикально-настроенной преступной группировки.

По словам задержанных, их целью было создание «Днепропетровской народной республики» в поддержку террористов, действуют в Луганской и Донецкой областях, с которыми они поддерживали прямые контакты, проинформировали в пресс-центре.

Во время обысков помещений задержанных правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие, гранаты, план-схемы совершения террористических актов в Днепропетровске, листовки с призывами к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

По этому факту следователями Управления СБУ в Днепропетровской области начато уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.