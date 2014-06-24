ЕС приветствует намерение Путина отменить разрешение на использование войск в Украине
Европейский Союз приветствует предложение президента РФ Владимира Путина Совету федерации отменить постановление об использовании ВС РФ в Украине, и надеется на скорую реализацию этих шагов.
Об этом заявила РИА Новости Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
”ЕС постоянно призывал Россию отменить разрешение Совета Федерации об использовании силы в Украине. Мы приветствуем шаги, предпринятые президентом Путиным в этом направлении, и надеемся, что они будут выполнены безотлагательно”, - заявила Косьянчич.
Читайте такжеПутин отменяет разрешение на использование вооруженных сил РФ в Украине. Порошенко одобрил
Она отметила, что Евросоюз ”также призывает Россию поддержать применение мирного плана, представленного президентом (Украины Петром) Порошенко, и принять эффективные меры для прекращения потока незаконных бойцов, оружия и оборудования через границу в Украину, повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили насилие, и продолжить отвод войск в приграничном районе”.
”Это будет значительно способствовать деэскалации ситуации и откроет путь к политическому разрешению настоящего кризиса”, - сказала представитель главы дипломатии ЕС.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.
Сегодня, 24 июня, Путин предложил Совету федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.
Совет федерации завтра должен рассмотреть решение об отозвании разрешения президенту России от 1 марта о введении войск в Украину.