ЕС приветствует намерение Путина отменить разрешение на использование войск в Украине

Об этом заявила РИА Новости Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

”ЕС постоянно призывал Россию отменить разрешение Совета Федерации об использовании силы в Украине. Мы приветствуем шаги, предпринятые президентом Путиным в этом направлении, и надеемся, что они будут выполнены безотлагательно”, - заявила Косьянчич.

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Она отметила, что Евросоюз ”также призывает Россию поддержать применение мирного плана, представленного президентом (Украины Петром) Порошенко, и принять эффективные меры для прекращения потока незаконных бойцов, оружия и оборудования через границу в Украину, повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили насилие, и продолжить отвод войск в приграничном районе”.

”Это будет значительно способствовать деэскалации ситуации и откроет путь к политическому разрешению настоящего кризиса”, - сказала представитель главы дипломатии ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.

Сегодня, 24 июня, Путин предложил Совету федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Совет федерации завтра должен рассмотреть решение об отозвании разрешения президенту России от 1 марта о введении войск в Украину.