Лидеры ЕС призывают всех признать результаты президентских выборов в Украине
02:20, 28 мая 2014Политика
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Лидеры ЕС в совместном заявлении призывают всех признать результаты президентских выборов в Украине и ожидают на сотрудничество с новым президентом.
ЕС призывает признать выборы в Украине / Фото: УНИАН
Об этом сообщила Майя Косьянчич, спикер Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, в своем Twitter.
«Лидеры ЕС согласовали заявление по Украине, в которой призывают всех признать результаты выборов, и ожидают работы с новым президентом» , - написала она.
Как сообщал УНИАН, Президент Совета ЕС Херман ван Ромпей созвал неформальный саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Украине и кандидатуру президента Еврокомиссии.
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