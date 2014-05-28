Лидеры ЕС призывают всех признать результаты президентских выборов в Украине

Об этом сообщила Майя Косьянчич, спикер Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, в своем Twitter.

«Лидеры ЕС согласовали заявление по Украине, в которой призывают всех признать результаты выборов, и ожидают работы с новым президентом» , - написала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Совета ЕС Херман ван Ромпей созвал неформальный саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Украине и кандидатуру президента Еврокомиссии.