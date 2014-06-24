Кабмин приостановил работу пункта пропуска "Изварино" на Луганщине

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Руководствуясь частью первой статьи 10 соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией, 23 июня Кабинет министров Украины принял решение о прекращении движения в пункте пропуска для международного автомобильного сообщения «Изварино», расположенного в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 июня произошло вооруженное нападение группы боевиков на пункт пропуска через государственную границу «Изварино», которые путем применения стрелкового оружия и минометного обстрела существенно повредили его инфраструктуру и уничтожили технологическое оборудование.

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В результате вооруженного противостояния персонал смены пограничных нарядов и других контрольных служб был вынужден покинуть территорию указанного пункта пропуска.

Такие действия незаконных вооруженных формирований сделали невозможным выполнение задач по обеспечению пропускных операций и безопасности граждан при пересечении государственной границы в пункте пропуска «Изварино».