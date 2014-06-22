Порошенко: Закон об амнистии будет предложен Раде в ближайшее время

02:18, 22 июня 2014
Политика
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Закон о непривлечении к уголовной ответственности тех, кто сложит оружие, и не совершал тяжких преступлений, будет предложен Верховной Раде в ближайшее время.

Фото: УНИАН

Об этом  сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время своего обращения.

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В пятницу Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, участвующими в АТО на востоке Украины.

Он также представил мирный план по урегулированию ситуации.

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