Порошенко: Закон об амнистии будет предложен Раде в ближайшее время
02:18, 22 июня 2014Политика
0 0
Закон о непривлечении к уголовной ответственности тех, кто сложит оружие, и не совершал тяжких преступлений, будет предложен Верховной Раде в ближайшее время.
Петр Порошенко
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время своего обращения.
Читайте такжеПорошенко: У нас достаточно сил для решающего удара (видеообращение)
В пятницу Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, участвующими в АТО на востоке Украины.
Он также представил мирный план по урегулированию ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter