Порошенко: Закон об амнистии будет предложен Раде в ближайшее время

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время своего обращения.

Читайте такжеПорошенко: У нас достаточно сил для решающего удара (видеообращение)

В пятницу Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, участвующими в АТО на востоке Украины.

Он также представил мирный план по урегулированию ситуации.