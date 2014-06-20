СНБО: террористы отступают и строят новые укрепления и базы в зоне АТО

Об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Чеповой.

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"Продолжаются бои в пограничных районах Донецкой и Луганской областей. Боевики, террористы и диверсанты отступают и вынуждены строить новые укрепления и базы", - сообщил он, передает "ОстроВ".

Также Владимир Чеповой отметил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие вблизи украинской границы. В частности, в районе ряда населенных пунктов зафиксировано большое количество личного состава и российской бронетехники на границе с Украиной.