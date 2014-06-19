Стал известен план мирного урегулирования на Донбассе, который приписывают Порошенко

Текст документа попал в распоряжение журналиста Алексея Мацуки, сообщает hromadske.tv.

На встрече с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской областей Петр Порошенко отметил, что для восстановления экономики Донбасса вместе с партнерами из Евросоюза разработана программа создания рабочих мест на востоке Украины с перспективой инвестиций, и проект программы по экономической реконструкции региона.

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Президент также акцентировал внимание на важности внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Президент отметил, что соответствующий проект изменений Основного закона будет направлен на рассмотрение Венецианской Комиссии.