Кэмерон и Расмуссен назвали политику РФ агрессией против Украины

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции после переговоров в лондонской резиденции главы правительства, посвященных подготовке к предстоящему в сентябре в Уэльсе саммиту НАТО, передает ИТАР-ТАСС.

По словам британского премьера, на саммите альянс "должен ясно дать понять России, что он всегда хотел быть ее партнером, а не угрозой".

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"Однако Россия своими продолжающимися агрессивными действиями в соседней стране и своим угрожающим поведением в отношении союзников по НАТО препятствует такому сотрудничеству в будущем", - утверждал он.

Как агрессию Кэмерон и Расмуссен расценили помощь, которую, по их мнению, Россия якобы оказывает боевикам на востоке Украины. Действия же членов НАТО, которые "послали в ответ самолеты, корабли и войска", британский премьер характеризует как способность "быстро давать ответ на любую угрозу против нашего союзника, чтобы дать гарантии тем, кто опасается за безопасность своей собственной страны".

Расмуссен обвинил Россию в том, что она "подорвала международный порядок". "НАТО уже предприняла срочные шаги, чтобы защитить союзников, и каждая страна-член НАТО вносит своей вклад", - добавил он.