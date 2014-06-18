Депутаты зарегистрировали проект о самороспуске Рады VII созыва

Авторами документа являются народные депутаты Виталий Ковальчук (фракция УДАРа), Олег Тягныбок (фракция ВО "Свобода"), Сергей Соболев (фракция ВО "Батькивщина") и Олег Ляшко (внефракционный).

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Кроме этого, в Раде зарегистрирован проект постановления о самороспуске парламента VII созыва. Его авторами являются внефракционные депутаты Виктор Балога и Игорь Рыбаков.

В проекте авторства Ковальчука, Тягныбока, Соболева и Ляшко предусмотрено “заявить о самороспуске – досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва”. В проекте постановления говорится, что, “учитывая необходимость обновления власти и ее ответственности перед обществом, Верховная Рада на основе достигнутого согласия большинства народных депутатов постановляет заявить о самороспуске".