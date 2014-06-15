Участники Вече призывают Порошенко распустить Раду и объявить перевыборы

Воскресное общественное вече на Майдане призывает новоизбранного президента Украины Петра Порошенко распустить нынешний состав парламента и объявить перевыборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, Майдан выдвинул два основных требования, в частности, принятие парламентариями нового избирательного закона, а также роспуск парламента и объявление перевыборов.

Как сообщил со сцены Майдана координатор инициативы перевыборов в Верховную Раду по новым правилам Тарас Шамайда, в частности, новый закон о выборах предполагает наличие открытых партийных списков, снижение процентного барьера для прохождения в парламент до 3%, прозрачное финансирование предвыборных кампаний, а также неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав.

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«Они (новые правила – УНИАН) предусматривают во первых, открытые партийные списки, что будет означать, что непартийные вожди, а избиратели будут определять кто конкретно из кандидатов получит депутатский мандат. В этих законах есть снижение процентного барьера для прохождения в парламент, а также предусмотрен прозрачный механизм контроля за расходом средств», - сообщил он.

Также еще одно требование Майдана, по его словам, адресовано новоизбранному главе украинского государства Порошенко.

«Второе требование – это требование к президенту Украины – как только будет принят новый избирательный закон, президент должен исполнить свое публичное обещание распустить парламент и объявить перевыборы», - добавил он.

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Шамайда также сообщил, что десятки организаций создали общественную инициативу, которая называется «Перевыборы по новым правилам», а также о том, что 17 июня в 09:00 запланирована акция под стенами Верховной Рады под названием «Перевыборы! Чистим Раду!».

«Во вторник, 17 июня в 09:00 все мы должны быть под стенами Верховной Рады, где будет начата акция «Перевыборы! Чистим Раду! Перед Верховной Радой в целом, и перед каждым депутатом мы поставим главной целью поддержку этих двух наших требований, собственно от депутатов требуется как можно скорее принять избирательный закон, тесть уже во вторник они должны включить его в повестку дня, в среду – одобрить в комитете и в четверг - рассматривать по сути», - резюмировал активист.

Также он призвал людей, присутствовавших на Майдане, более активно присоединиться к данной акции 17 июня.

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Всем желающим под сценой на Майдане начали выдавать мотивационные наклейки, которыми активисты 17 июня планируют устроить "очищение Рады".

Как сообщал УНИАН, 15 июня на Майдане Незалежности в Киеве проходит третье Общественное вече при участии несколько сотен человек.

Выступающие со сцены, установленной на Майдане, обсуждают текущие события, в первую очередь, вопрос принятия нового закона о местном самоуправлении, а также вопрос роспуска нынешнего состава парламента и объявления внеочередных выборов Верховной Рады.