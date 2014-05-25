Порошенко выступает за досрочные парламентские выборы в 2014 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

"Я считаю, что они (выборы) должны пройти в этом году", - отметил Порошенко.

Читайте такжеКравчук предлагает депутатам подумать о самороспуске

"На сегодняшний день есть большой запрос, чтобы выборы парламента состоялись", - сказал, в свою очередь, кандидат в мэры Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-пола-2014, который провели фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова, по состоянию на 18.00 за кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко проголосовали 55,9% избирателей, Юлию Тимошенко — 12,9%, Олега Ляшко – 8%, Анатолия Гриценко – 6,3%, Сергея Тигипко – 4,7%.