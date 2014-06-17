СМИ: В Донецке террорист избил водителя общественного транспорта
15:39, 17 июня 2014Политика
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Боевики решили, что водитель нарушил правила дорожного движения.
REUTERS
Инцидент произошел утром между водителем общественного транспорта и боевиками из террористической организации "ДНР".
Данную информацию 62.ua подтвердили источники в милици.
На АС «ЦЕНТР» в Донецке боевик из террористический организации "ДНР" избил водителя общественного транспорта якобы за то, что последний нарушил ПДД. Водитель получил незначительные травмы.
На место ЧП выехала оперативно-следственная группа.
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