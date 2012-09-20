В Киеве водителя маршрутки избили до крови - инцидентом займется милиция

По результатам проверки органами МВД будет принято решение в соответствии с законом, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

*** По информации Gazeta.ua, 18 сентября в Киеве на глазах у шокированных пассажиров мужчины из внедорожника "Тойота" избили водителя маршрутки. Видеозапись драки прислал в редакцию Gazeta.ua кто-то из пассажиров.

«Ехал из Вишневого на Подол. Остановился на «Курской» высадить людей. Подъезжает этот джип, становится, чтобы я не выехал. Пассажир говорит: «Выходи из машины», - рассказывает 39-летний водитель маршрутки № 302 Александр. - Я сижу, молчу. Тогда выходит водитель, к моим дверям: «Ты меня подрезал. Выходи, выходи». Ну, я вышел».

Водитель маршрутки обвинения не подтверждает, но признает, что такое могло произойти.

«Тянучка все же, между 9-м и 10-м часом. Это город. Слово за слово, он меня «послал», начал избивать, подскочил второй. Я тоже пробовал, с двумя трудно было справиться. Вырвался как-то от них, схватил из кабины монтажку - хонку железную, чтобы колеса бортовать - разбил им зеркало. А как защищаться? Чтобы прибили меня там? Один в машину тогда убежал. Тогда давай мне угрожать, сняли номер автобуса на телефон, сели и поехали», - сообщил мужчина.

Буквально через час после случая, по словам водителя, позвонили директору предприятия.

«И сегодня он мне говорит, что это из прокуратуры серьезные люди. Какие серьезные люди могут среди белого дня такое делать? Спрашиваю у него их фамилии – «Не знаю, они просто позвонили». То это же кто угодно может позвонить и по телефону представиться кем угодно», - отметил мужчина.

Александр рассказал, что сразу же вчера описал все происшествие своему руководству в объяснительной записке.

«Такое состояние аффекта было, что я даже не запомнил, какой джип. Помню, что красный номер. Сразу после инцидента брал телефоны свидетелей. Вчера звонил двоим: «Вы не передумаете? Потому что ребята из прокуратуры, по крайней мере, так назвались». Говорят: «Факт избиения подтвердим», - прибавил водитель.

По словам очевидца, после драки водитель вытер лицо от крови, записал несколько телефонов свидетелей, и через 5 минут повел автобус дальше.