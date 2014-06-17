Винничина объединяется и готова защищаться

Целью деятельности инициативы является сбор средств в помощь семьям погибших силовиков в АТО, беженцам-переселенцам из Крыма и востока страны, приобретение продовольствия, медикаментов, оборудования, других вещей, которые необходимы украинской военным. Первоочередная помощь и приоритетное внимание будет предоставляться местным структурам территориальной обороны, прежде всего, спецбатальона "Винница" и спецподразделения "Ягуар".

Благотворительная инициатива не ограничивается только помощью пострадавшим в результате агрессии против Украины и отечественным силовым подразделениям. Еще одним

акцентом в работе фонда будет направление необходимых средств на повышение обороноспособности Винницкой области , гарантирование общественного порядка и безопасности для каждого жителя региона, развитие производительных сил и инфраструктуры края.

Уже начались консультации с военными и силовыми структурами, по конкретным действиям и приобретения средств для повышения обороноспособности и защиты Винницкой области.

В презентации благотворительной инициативы приняли участие представители местных общественных организаций - воины афганцы, координирующие и отвечающие за связи с командирами и военнослужащими частей, доставку необходимой продукции, средств защиты и т.д., общественные активисты, родственники участников АТО - которые будут координировать сотрудничество с меценатами, и представители духовенства ключевых религиозных конфессий страны.

"Указанная инициатива не является партийной или политической, и не рассчитана под какие-то очередные или досрочные выборы. Сегодня вопрос намного серьезнее, чем борьба за власть и должности. Речь идет о существовании самой Украины, о будущем каждого из нас, наших близких и детей", - отметил во время презентации проекта депутат областного совета С.Кудлаенко.

«Существует много разрозненных частных инициатив, общественных организаций, которые на собственном энтузиазме делают все возможное для помощи военным, беженцам. Практически каждый день, лично ко мне обращаются за помощью гражданские активисты, бизнесмены, организации, которые готовы помогать стране и области, но они хотят четкой гарантии, что финансовые средства, материальная помощь будет гарантированно доставлена по назначению, а не растворится на сомнительных счетах или заблокируется вследствие бюрократической волокиты чиновников. Поэтому мы решили создать благотворительную инициативу, где каждая копейка поступлений и закупленной помощи будет поставлена под контроль общественности», - подчеркнул С. Кудлаенко.

Контролировать каждую копейку, внесенную меценатами, жители смогут в режиме реального времени, с помощью специального сайта, где будет зафиксировано каждый вклад конкретного благодетеля и определены - на что потрачены средства. Вносить средства можно и в благотворительные ящики, которые будут размещаться в торговых сетях Винничины, владельцы и руководители которых уже согласились предоставить режим максимального содействия инициативе.

Представители духовенства единогласно поддержали благотворительную инициативу, засвидетельствовав настоятельную необходимость помощи защитникам Родины, подчеркнув высокий уровень доверия к организаторам проекта. Ведь по словам представителей духовенства они системно оказывают посильную помощь армии, но сталкиваются со многими организационными проблемами, по коммуникации с военными, и предложили организаторам помощь в установлении благотворительных ящиков в храмах области. Почти при каждом богослужения прихожане спрашивают у священнослужителей, как они могут помочь защитникам.

При отсутствии единого координационного центра, с соответствующим уровнем доверия к организаторам, до сих все сводилось к совету перечислять средства с помощью смс и звонков на единый всеукраинский номер, но такой помощи по 5 грн мало и по мнению прихожан. Поэтому пользуясь своевременной инициативе они будут советовать присоединяться к инициативе. В свою очередь Сергей Кудлаенко пригласил священнослужителей возглавить наблюдательный совет благотворительной инициативы «Защита и Развитие Винничины» для максимальной открытости и доверия жителей области.