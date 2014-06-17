Авиация нанесла удар по штабу террористов в Горловке - СМИ

Об этом со ссылкой на слова очевидцев, опубликованных в соцсетях, сообщает горловский портал 0624.

По их словам, террористы в ответ открыли огонь из зениток.

Пользователи сообщили, что прозвучали несколько взрывов и постоянно идет стрельба.

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"Самолет стрелял ракетами... Штурмовик был один, по нему стреляли из ЗУ, в настоящее время он улетел в сторону Донецка", - пишут пользователи.

Вероятно, удар был нанесен по бывшей спецшколе-интернату, где ДНР обустроила свою базу. Над поселком виден столб черного дыма.

Кроме этого, местные жители сообщают, что у них нет света, так как разрушена электроподстанция, которая находится рядом со спецшколой.