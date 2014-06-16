В Славянске и Краматорске идут интенсивные бои - СМИ

18:36, 16 июня 2014
Политика
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В Славянске и Краматорске идут интенсивные бои.

Дым над Краматорском

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на очевидцев и пользователей социальных сетей.

Читайте такжеПод Славянском боевики обстреливают блокпост силовиков, прикрываясь ремонтникамиПо информации очевидцев, над Славянском очень густой дым, были слышны мощные взрывы.

Пользователи Twitter сообщают об обстреле в нескольких точках Славянска и Краматорска.

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