В Славянске и Краматорске идут интенсивные бои - СМИ
18:36, 16 июня 2014Политика
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В Славянске и Краматорске идут интенсивные бои.
Дым над Краматорском / Фото Твиттер @ExileUA
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на очевидцев и пользователей социальных сетей.
Читайте такжеПод Славянском боевики обстреливают блокпост силовиков, прикрываясь ремонтникамиПо информации очевидцев, над Славянском очень густой дым, были слышны мощные взрывы.
Пользователи Twitter сообщают об обстреле в нескольких точках Славянска и Краматорска.
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