В Донецкой области боевики принудительно мобилизуют мужчин - ОГА

В Донецкой области боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» насильно мобилизуют мужчин из мирного населения.

Об этом УНИАН сообщили департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении также отмечается, что боевики ожидают прибытия боевиков со стороны Российской Федерации.

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По данным ОГА, в Шахтёрском районе (с. Дмитровка) в течение нескольких дней взрослая часть мужского населения принудительно работала на строительстве оборонительных сооружений.

В департаменте сообщают, что в настоящее время боевики делят власть в своих рядах, создают штрафные батальоны и грабят государственные учреждения.

Несмотря на предпринятые попытки заменить управленческие структуры местных органов власти, боевикам «ДНР» не удаётся решить проблемы, возникшие в результате проведения АТО. Так, на митинге в г. Краматорске, учитывая возрастающее недовольство жителей невыполненными обещаниями антикризисного комитета по выплатам зарплат и пенсий, «ДНР» сделало заявление о начале финансирования с 16 июня. На данный момент выплаты не производятся, отмечают в облгосадминистрации.