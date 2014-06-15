Газовые переговоры в Киеве снова завершились ничем
23:29, 15 июня 2014Политика
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В Киеве завершились трехсторонние газовые переговоры, которые сегодня вечером проходили в здании Кабинета минстров.
Газовые переговоры в Киеве снова завершились ничем / Фото УНИАН
Как заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, стороны переговоров снова не пришли к компромиссу и так ни до чего не договорились, передает ТСН.
Первыми правительственное здание покинули представители российской делегации - россияне без комментариев сели в автомобиль и уехали.
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Сейчас журналисты ждут комментариев от Министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве возобновились газовые переговоры Украина-Россия-ЕС.
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