Газовые переговоры в Киеве снова завершились ничем

Как заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, стороны переговоров снова не пришли к компромиссу и так ни до чего не договорились, передает ТСН.

Первыми правительственное здание покинули представители российской делегации - россияне без комментариев сели в автомобиль и уехали.

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Сейчас журналисты ждут комментариев от Министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве возобновились газовые переговоры Украина-Россия-ЕС.