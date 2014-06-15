Украина закроет границу с Россией - министр

Об этом телеканалу "Украина" рассказал и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль, передает TВi.

"Президент Украины определил четкие задачи по этому поводу, и мы их выполняем в полном объеме. Пограничники вместе с нами в ближайшее время восстановят объекты государственной пограничной службы в той зоне, которую мы уже контролируем. Буквально за несколько дней мы закроем нашими подразделениями вооруженных сил всю государственную границу и создадим буферную зону", – рассказал Коваль.

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По словам главы Минобороны, Украина закрыла почти 250 км государственной границы.

В понедельник, 16 июня, должно состояться заседание СНБО, посвященное ситуации на востоке страны.