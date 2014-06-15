Мародеры похитили детали из разбитых в Киеве автомобилей российских дипломатов - СМИ

В Киеве ночью мародеры снимали детали из разбитых возле посольства России в Украине автомобилей. Об этом с места событий сообщил корреспондент Радио Свобода.

Впоследствии все автомобили, которые были разбиты во время протестов, вывезли. Представители самообороны Майдана назвали вандальну акцию, что сопровождала субботний протест, спланированной провокацией российских спецслужб. У многих молодых людей, которые разбивали машины, были закрыты лица.

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После того как все машины вывезли, вокруг посольства по периметру выстроились два десятка хорошо организованных молчаливых людей в штатском.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что часть нападавших задержана, приняты меры для восстановления безопасности диппредставительства. Возмущение участников акции протеста возле посольства России в Украине провокаторы использовали для действий, которые не соответствуют нормам дипломатических отношений и защиты дипломатических учреждений, утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Протесты возле российского посольства в Киеве произошли стихийно - после того, как 14 июня в Луганске вооруженные боевики сбили самолет с 49 украинскими военными. Президент Порошенко объявил в Украине 15 июня днем траура.