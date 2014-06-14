В Киеве митингующие сняли российский флаг с флагштока у посольства РФ
В Киеве митингующие сняли российский флаг с флагштока на территории посольства Российской Федерации в Украине и намерены направить его украинским сводным силам, которые принимают участие в антитеррористической операции на Донбассе, для того, чтобы они сами приняли решение, что с ним делать.
Как передает корреспондент УНИАН, флаг был снят с помощью спиннинга, то есть митингующие не пересекали забор, ограждающий российское диппредставительство, территория которого в соответствии с международным законодательством является территорией только Украины. При этом участники мероприятия не совершали никаких действий, которые можно квалифицировать как надругательство над государственной символикой иностранного государства. Митинг у посольства РФ продолжается. Люди прибывают.
Читайте такжеОболонскую набережную столицы раскрасили в патриотические цвета
Как сообщал УНИАН, граждане Украины, которые протестуют сегодня в Киеве под зданием российского посольства в знак протеста против политики Путина, перевернули шесть автомобилей дипломатического представительства РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, среди митингующих, количество которых составляет примерно 300 человек, присутствовали люди разных возрастов - начиная от молодых семей, которые пришли с детьми, и заканчивая пенсионерами.
У забора, который окружает здание российского посольства в Украине, митингующие разложили автомобильные покрышки, но их не зажигают. На заборе развесили плакаты с призывами к российскому руководству прекратить агрессию относительно Украины, а также плакаты с разными надписями в адрес непосредственно президента РФ.
Кроме того, некоторые из митингующих пытаются с помощью спиннинга сорвать российский флаг с флагштока, установленного на территории посольства РФ.
Что касается охраны иностранного диппредставительства, то ее обеспечивают несколько сотрудников правоохранительных органов, в полномочия которых относятся соответствующие функции. В свою очередь в столичном Главке милиции митингующих граждан призвали «несмотря на взгляды и свое отношение», соблюдать общественный порядок и не создавать конфликтных ситуаций.