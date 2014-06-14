В Киеве митингующие сняли российский флаг с флагштока у посольства РФ

Как передает корреспондент УНИАН, флаг был снят с помощью спиннинга, то есть митингующие не пересекали забор, ограждающий российское диппредставительство, территория которого в соответствии с международным законодательством является территорией только Украины. При этом участники мероприятия не совершали никаких действий, которые можно квалифицировать как надругательство над государственной символикой иностранного государства. Митинг у посольства РФ продолжается. Люди прибывают.

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Как сообщал УНИАН, граждане Украины, которые протестуют сегодня в Киеве под зданием российского посольства в знак протеста против политики Путина, перевернули шесть автомобилей дипломатического представительства РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, среди митингующих, количество которых составляет примерно 300 человек, присутствовали люди разных возрастов - начиная от молодых семей, которые пришли с детьми, и заканчивая пенсионерами.

У забора, который окружает здание российского посольства в Украине, митингующие разложили автомобильные покрышки, но их не зажигают. На заборе развесили плакаты с призывами к российскому руководству прекратить агрессию относительно Украины, а также плакаты с разными надписями в адрес непосредственно президента РФ.

Кроме того, некоторые из митингующих пытаются с помощью спиннинга сорвать российский флаг с флагштока, установленного на территории посольства РФ.

Что касается охраны иностранного диппредставительства, то ее обеспечивают несколько сотрудников правоохранительных органов, в полномочия которых относятся соответствующие функции. В свою очередь в столичном Главке милиции митингующих граждан призвали «несмотря на взгляды и свое отношение», соблюдать общественный порядок и не создавать конфликтных ситуаций.